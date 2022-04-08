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Общество

До 30 июня разработают проект благоустройства парка реки Милевки в Пскове

8 апреля 2022 года, 17:41

До 30 июня 2022 года будет разработан проект благоустройства парка реки Милевки в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Контракт на разработку проектно-сметной документации по результатам электронного аукциона заключили с ООО Проектно-изыскательская компания «ЛАТИС». Объект благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и Городская среда».

Специалисты подготовят проектно-сметную документацию на основании концепции благоустройства «Место для тебя», за которую проголосовали псковичи.

Подрядная организация должна предусмотреть зонирование территории. Планируется обустройство зоны тихого отдыха, террасы для кормления уток, универсальной спортивной зоны, парковки для велосипедов и самокатов, прогулочный променад, детской площадки, локации с качелями и теневыми навесами, площадки для установки новогодней ели, площадки для зимнего отдыха (катания с горки), санитарной зоны с мобильной туалетной кабиной.

Также, в случае необходимости, в проекте предусмотрят возведение ограждений и перил с целью обеспечения доступной среды для маломобильного населения, а также возможность заливки катка в спортивной коробке зимой.

Зоны для размещения новогодней ели и для зимнего отдыха не являлись частью концепции, однако их предложили при детальном обсуждении проекта.

Также в проекте спланируют устройство наружного освещения, расположение элементов обустройства (малые архитектурные формы, урны, площадки, скамейки), водоотведение, озеленение и установку объектов индивидуализации объекта (элементы навигации, арт-объекты).

Заказчиком является Управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Источниками финансирования являются средства федерального и областного бюджетов на 2022 год в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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