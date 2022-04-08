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Общество

Уже 10 заявок подали на участие в 26-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

8 апреля 2022 года, 16:25

Продолжается прием заявок на 26-й международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. В мероприятии уже заявлено 10 участников.

Уже 10 заявок подали на участие в 26-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Фото: Дирекция 26-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

В очередной раз примут участие пилоты из Тулы Дмитрий Жохов и Олег Снетков. Аэронавты уже не раз добивались высоких результатов в Великих Луках. Олег Снетков является действующим победителем Встречи воздухоплавателей и Чемпионата России.

Также заявку на участие подали аэронавты Наталия Иванова, Марина Федорова, Михаил Томуров, Дмитрий Неклюдов, Георгий Бакулин, Евгений Чубаров.

Президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло также примет участие в 26-й международной встрече.

От Великих Лук на данный момент выступит только Екатерина Ларикова.

26-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить с 11 по 17 июня.

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