Голышев: В сложные времена страна не только мобилизуется, но и находит перспективные решения

«В переломные моменты истории всегда вспоминаются слова Петра Аркадьевича Столыпина - «Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Так вот, этих 20 лет у нашей страны, опять нет! Но как правило, в сложные времена страна не только мобилизуется, но и находит правильные перспективные решения», – заявил российский культуролог, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Спикер отметил, что уже определены направления действий Правительства – планируется перезапустить экономику; а также добиться ее устойчивого развития с помощью национальных и инфраструктурных проектов, модернизации транспортной, социальной, инженерной, туристической инфраструктуры.

По словам Александра Голышева, в данном вопросе особое место отведено субъектам РФ, потому что они способствуют созданию условий для появления и тиражирования инноваций, а также имеют важную роль в устранении проблем устойчивого и сбалансированного развития региональной экономической системы. Помимо этого, работа регионов направлена на повышение качества жизни населения.

«В Псковской области при всех сложностях в этом направлении делается немало. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» отреставрированы основные памятники историко-культурного наследия, находящиеся на главных туристических маршрутах, созданы новые музеи, открыты гостиницы и туристические центры. Существенно наращиваются объемы строительства инфраструктуры во всех ее областях», – рассказал культуролог. Он также добавил, что в регионе осуществляется новая социальная модель газификации, созданная для стимулирования жилищного строительства.

Помимо этого, спикер отметил, что Псковская область благодаря сотруднечеству с Фондом содействия реформированию ЖКХ реализовала шесть проектов в сфере коммунальной инфраструктуры. Также в регионе ощутимо улучшилось дорожное строительство. Так, за последнее время провели ремонт 350 километров областных дорог и более 100 дворовых и общественных территорий.

Александр Голышев также подчеркнул, что порядка 60 тыс. жителей Псковской области участвовали в голосовании по объектам «Комфортная городская среда».

Помимо этого, в Пскове строят кольцевой магистральный водопровод длиной 18 километров, осуществляется проект «Чистая вода». В 2022 году, напомнил спикер, стартует модернизация инфраструктуры четырех приграничных районов.

«Все это позволяет сказать, что в регионе достигнут серьёзный уровень социально-экономического развития, который позволит не только сохранить достигнутое, но и перейти к дальнейшему развитию», – подытожил первый Председатель Псковского регионального отделения РВИО.

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил более 200 инфраструктурных проектов, в результате которых в стране появится 360 тыс. новых рабочих мест. Данное решение является системным по перезапуску экономики в условиях санкций.

Целью подобных проектов является модернизация социальной, инженерной, транспортной, туристической инфраструктуры. Помимо этого, появляются особые экономические зоны, индустриальные парки, промышленные технопарки.

Правительство планирует поддержать все госпрограммы и нацпроекты, а также увеличение инфраструктурного финансирования проектов. За пять лет регионам на данные цели выделят триллион рублей.