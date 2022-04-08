Почти 11 млн человек посетили портал «Объясняем.рф» с момента его запуска

С момента запуска платформы «Объясняем.рф» зафиксировали порядка 11 млн посещений. Итоги работы информационного сервиса были подведены замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаилом Шумаковым и первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым на пресс-конференции в ТАСС.

Интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта правительством России с целью информирования граждан по актуальным и волнующим вопросам социально-экономической ситуации в России и противодействия распространению недостоверной информации.

За прошедший месяц федеральные министерства и ведомства дали свыше 130 официальных разъяснений по актуальным вопросам от граждан. В частности, первое место в топе наиболее популярных тем, 27% от общей доли, заняли вопросы социальной защиты населения, на втором и третьем местах, по 16%, темы здравоохранения и образования. Меньше граждан беспокоят вопросы финансов (11%), а также интернета и связи (10%). Так, россиян чаще всего интересовали вопросы доступности лекарственного обеспечения и продовольственных товаров, оформление кредитных каникул и программы льготных ипотечных кредитов.

«На данный момент зафиксировано почти 11 млн посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте «Помощник Объясняем.рф». Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель – обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам», – отметил Михаил Шумаков.

В настоящее время много вопросов поступает и из российских субъектов, в которых мониторинг и аналитику обращений граждан ведут Центры управления регионами. Так, в части промышленных центров в Северо-Западном округе и на Урале граждане чаще всего интересуются вопросами восстановления российского производства, развитием сельского хозяйства и открытием заводов.

Вопросы о работе общественного транспорта регистрируются в Челябинской, Тамбовской и Орловской областях и в Башкортостане. Доставка лекарств и продовольствия беспокоит людей в труднодоступных регионах Дальневосточного и Уральского федеральных округов, а темы безопасности интересуют людей в Курской и Белгородской областях и в других приграничных регионах России.

«С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287 369 сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта «Объясняем.рф». На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров», – подчеркнул Кирилл Истомин.

Он отметил, что представители органов власти за последние три недели провели 230 трансляций с общим охватом свыше 10 млн просмотров. В их числе эфиры, которые лично провели губернаторы Самарской, Вологодской и Курской областей, а также Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Кузбасса.

Кроме того, заместитель главы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков, подводя итоги работы платформы «Объясняем.рф», анонсировал запуск на сайте проекта раздела «Меры поддержки».

Для пользователей будет создан удобный навигатор по возможностям, которыми они смогут воспользоваться. Так, человек, который зайдет в раздел, увидит описание меры, инструкцию и условия её получения, и то, как ей можно будет воспользоваться.

В ближайшее время также планируется дополнительно запустить несколько тематик с крупными продовольственными сетями в рамках сотрудничества.