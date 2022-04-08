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Общество

Псковские турфирмы: «Внутреннему» туризму помогает программа кешбэк

8 апреля 2022 года, 11:48

«Внутреннему» туризму помогает программа государственного субсидирования поездок по России «Туристический кешбэк», сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на представителей псковских турфирм.

«Пока не было кешбэка, мы три недели сидели практически без клиентов. Как только начался - народ пошел», - отметил руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов. По его словам, известие о сокращении сроков программы тоже подтолкнуло псковичей к решению о покупке туров.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континент» Светлана Баранова также отмечает, что спрос на туры по России связан с системой кешбэка. «До 30 июня можно было планировать свой отдых, в том числе майские праздники. И когда у нас начали летать самолеты по направлениям Калининград, Минеральные Воды, спрос у псковичей тоже оживился и майские праздники в точки, куда летят самолеты, тоже стали спрашивать», - рассказала

В псковской турфирме «Отдых круглый год» также отмечают интерес клиентов к турам по стране. «Очень много бронирований России. В первую очередь интересуют экскурсионные туры (Карелия, Казань, Калининград) на майские. Также, когда поставили авиарейсы в Калининград из Пскова, очень много было запросов и билеты покупали. Но и цены были шикарные. Сейчас они немножко подросли», - рассказала директор турфирмы Татьяна Калинина.

«Открываем новые направления. Цены по России с учетом кешбэка достаточно приемлемые», - рассказала президент Ассоциации туроператоров Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Причем, спросом пользуется не только Сочи, «который уже давно раскуплен на майские», но и Дагестан с экскурсионными и рекреационными турами, Ставрополье и Приэльбрусье. «Для псковичей это удобно тем, что есть прямой рейс из Пскова в Минводы и не надо ехать до Санкт-Петербурга», - отметила президент «АСТУР» Гелена Самохвалова.

Гелена Самохвалова предполагает, что хотя из-за большого спроса сроки действия кешбэка сократили, позднее эта программа вновь будет реализовываться. По ее словам, таколе обещание главы Ростуризма уже было озвучено на одном из федеральных каналов.

Напомним, что в рамках программы «Туристический кешбэк» псковичи могут получить кешбэк в 20% (но не более 20 тысяч рублей) от стоимости тура, круиза, проживания в отеле или санатории. Главные условия - путешествие надо оплатить картой «Мир», а его продолжительность должна составить не менее двух ночей.

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