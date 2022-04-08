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Общество

Направленный завал верхней части стены провели в церкви Архангела Михаила в Пскове

8 апреля 2022 года, 11:03

В церкви Архангела Михаила в Пскове провели направленный завал верхней стены. Работы прошли аккуратно и без дополнительного ущерба, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

Направленный завал верхней части стены провели в церкви Архангела Михаила в Пскове

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

Он напомнил, что в прошедшем 2021 году началась подготовка проекта противоаварийных работ в церкви Архангела Михаила в Пскове, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Беспокоила трещина на одной из стен, где для контроля были установлены маячки. Во вторник они зафиксировали движение трещины. Сегодня оно ускорилось», – отметил Михаил Ведерников. Он уточнил, что в псковскую церковь выезжали реставраторы и специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В ходе осмотра были обнаружены серьезные риски, согласно которым стена могла упасть или на колокольню, или во двор с находившимися там людьми. Для избежания подобного сценария был проведен направленный завал верхней части стены. Специалисты выполнили работы аккуратно и без дополнительного ущерба.

«Беглый осмотр показал, что упавшая стена – результат наскоро сделанной послевоенной советской реставрации из красного кирпича (храм оригинально из известняка). Раствор буквально рассыпается в руках», – прокомментировал губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что до 1 мая планируется укрепление кровли церкви Архангела Михаила. Далее в оперативном режиме будет вестись поиск средств на восстановление объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект, по словам губернатора, уже готов. «Сделаем из известняка, по технологии, чтобы было аутентично и долговечно», – отметил он.

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