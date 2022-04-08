Отмена действия QR-кодов стала главным событием марта в Псковской области

8 апреля Псковское агентство информации вновь опубликовало традиционную обзорную статью по итогам наиболее главных и значимых событий, произошедших в Псковской области в марте. Так, главным событием прошедшего месяца стала отмена действия QR-кодов в Псковской области.

Для составления мартовского рейтинга редакция Псковского агентства информации вновь пригласила региональных эксперты, которые оценивали значимость каждого произошедшего в Псковской области события по 10-балльной шкале.

В частности, помимо отмены QR-кодов в Псковской области, в топ-5 событий апреля также вошли: «Возобновление работы оперативного штаба по экономике», «Церемония вручения премии «Народное признание»», «Губернатор Михаил Ведерников расширил свое присутствие в социальных медиа» и «Изменение модели местного самоуправления в Пскове».

О том, какие еще региональные события вошли в топ-10 прошедшего месяца, читайте в материале Псковского агентства информации – «Новые реалии. Главные события месяца глазами экспертов. Март 2022».