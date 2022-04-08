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Общество

С 1 мая жители Псковской области смогут подать заявление на получение пособия на детей от 8 до 17 лет

8 апреля 2022 года, 09:50

Заявления на получение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет жители Псковской области смогут подать с 1 мая. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

С 1 мая жители Псковской области смогут подать заявление на получение пособия на детей от 8 до 17 лет

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, право на пособие на детей от 8 до 17 лет будет предоставлено семьям, в которых ребенок постоянно проживает на территории России и является гражданином РФ. Кроме того, одним из условий также является и размер среднедушевого дохода, который не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

«В Псковской области она составляет 12,5 тыс. рублей», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что в рамках ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет будет введена трехступенчатая система начисления пособия – 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на детей.

«Сумма выплаты будет назначена в соответствии с критериями комплексной оценки нуждаемости. В регионе она будет составлять 6 тыс. 125 рублей, 9 тыс. 187 рублей или 12 тыс. 250 рублей соответственно», – пояснил губернатор Псковской области.

Он также уточнил, что псковичи смогут подать заявление на получение данного пособия с 1 мая через Единый портал «Госуслуги», Пенсионный фонд России и МФЦ.

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