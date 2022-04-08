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Общество

У Псковского аэропорта изменилось географическое название

8 апреля 2022 года, 08:18

Географическое название изменилось у Псковского аэропорта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

У Псковского аэропорта изменилось географическое название

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, название аэропорта было изменено с «Кресты» на Псков.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов» переименовать международный аэропорт Псков (Кресты), расположенный в Псковской области, в международный аэропорт Псков», – говорится в распоряжении Правительства РФ №773-р от 1 апреля 2022 года.

У Псковского аэропорта изменилось географическое название

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, теперь в самолетах, прибывающих в областной центр Псковской области, будет звучать «Международный аэропорт «Псков» имени Княгини Ольги».

«Продолжительная и сложная работа по смене географического названия нашего аэропорта завершена. Благодарю Правительство, Росреестр и Росавиацию за содействие в решении этого вопроса», – подчеркнул губернатор региона.

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