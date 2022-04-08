У Псковского аэропорта изменилось географическое название

Географическое название изменилось у Псковского аэропорта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.
Географическое название изменилось у Псковского аэропорта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.
По его словам, согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, название аэропорта было изменено с «Кресты» на Псков.
«В соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов» переименовать международный аэропорт Псков (Кресты), расположенный в Псковской области, в международный аэропорт Псков», – говорится в распоряжении Правительства РФ №773-р от 1 апреля 2022 года.
Михаил Ведерников отметил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, теперь в самолетах, прибывающих в областной центр Псковской области, будет звучать «Международный аэропорт «Псков» имени Княгини Ольги».
«Продолжительная и сложная работа по смене географического названия нашего аэропорта завершена. Благодарю Правительство, Росреестр и Росавиацию за содействие в решении этого вопроса», – подчеркнул губернатор региона.