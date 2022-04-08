У Псковского аэропорта изменилось географическое название

Географическое название изменилось у Псковского аэропорта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.



По его словам, согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, название аэропорта было изменено с «Кресты» на Псков. «В соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов» переименовать международный аэропорт Псков (Кресты), расположенный в Псковской области, в международный аэропорт Псков», – говорится в распоряжении Правительства РФ №773-р от 1 апреля 2022 года.