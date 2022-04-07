Река Болоковка в Псковской области вышла берегов и затруднила подход к линии электропередач

Река Болоковка в Псковской области затопила прилежащие территории. Об этом сообщают «Россети Северо-Запад» в своем Телеграм-канале. В результате были также полностью затоплены болотистые подходы к линии 10 кВ.

С помощью вездехода бригада Новоржевского района электрических сетей смогла добраться до необходимой опоры.

Специалисты отремонтировали линию электропередач, обеспечивающую электричеством деревни Большое Никулино, Болоково, Сторожня, Залог, Домоново, Бездеж, Березовец.

В 2022 году на Северо-Западе паводки ожидаются выше нормы. «Россети Северо-Запад» подготовились к этому: пополнили аварийный запас; провели совместные тренировки со спасателями; проверили энергообъекты в прибрежных зонах; сформировали 439 мобильных бригад; подготовили более тысяч единиц техники, включающих 48 плавательных средств, 313 резервных источников питания.