Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Река Болоковка в Псковской области вышла берегов и затруднила подход к линии электропередач

7 апреля 2022 года, 16:47

Река Болоковка в Псковской области затопила прилежащие территории. Об этом сообщают «Россети Северо-Запад» в своем Телеграм-канале. В результате были также полностью затоплены болотистые подходы к линии 10 кВ.

С помощью вездехода бригада Новоржевского района электрических сетей смогла добраться до необходимой опоры.

Специалисты отремонтировали линию электропередач, обеспечивающую электричеством деревни Большое Никулино, Болоково, Сторожня, Залог, Домоново, Бездеж, Березовец.

В 2022 году на Северо-Западе паводки ожидаются выше нормы. «Россети Северо-Запад» подготовились к этому: пополнили аварийный запас; провели совместные тренировки со спасателями; проверили энергообъекты в прибрежных зонах; сформировали 439 мобильных бригад; подготовили более тысяч единиц техники, включающих 48 плавательных средств, 313 резервных источников питания.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 100 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки
В Псковской области зафиксирован первый укус клеща в 2022 году
Губернатор Псковской области вручил высшие региональные награды в сфере культуры и искусства
Пособия до 12 тысяч рублей смогут получать семьи с детьми от 8 до 16 лет
В Пскове открылся модельный учебный центр «Электрориум»
Псковский юрист рассказал, как «материально оформить» моральные переживания
Михаил Мишустин: В пандемию российская экономика росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах
Псковские таможенники не дали вывезти в Латвию пластинки рок-группы «Кино» на 400 тысяч рублей
Порядка 390 пожаров зарегистрировали в Псковской области с начала года

Комментарии

Авторизация
No comments
Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям
В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда

Общество
7 апреля 10:35

В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда
По пути к звездам

Общество
5 апреля 10:03

По пути к звездам

Опочанин Кирилл Ефимов готовится к участию в новом музыкальном проекте