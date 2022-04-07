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Общество

В Псковской области зафиксирован первый укус клеща в 2022 году

7 апреля 2022 года, 15:41

31 марта в Псковской области зафиксировали первый случай укуса клеща. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Клещ присосался к 5-летнему ребенку в деревне Капустино Палкинского района.

В 2020 году первый случай был зафиксирован 19 февраля в Псковском районе, в 2021 – 3 апреля в Дедовическом районе.

C 1 марта 2022 года Роспотребнадзор по Псковской области еженедельно мониторит заболеваемость теми инфекциями, которые передаются с укусами клещей.

С января по март этого года вакцинировались и ревакцинировались против клещевого вирусного энцефалита 898 человек.

В целях профилактики клещевых инфекций планируется проведение акарицидных обработок на 600 Га, в том числе в ЛОУ – 190 Га.

Также издано Проставление Главного государственного врача по Псковской области от 14 марта 2022 года №11 «О проведении акарицидных и ларвицидных обработок территорий и водоёмов Псковской области в 2022 году», опубликованное на официальном сайте Управления.

В Пскове клещей удаляют в травматологических пунктах. Помимо этого, в областном центре и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на их зараженность возбудителями клещевых инфекций. Клещей юудут исследовать в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Снятого с человека живого клеща нужно поместить в герметичную закрывающуюся пробирку с маленьким кусочком чуть влажной ваты и доставить в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. Если не удалось сохранить клеща живым, можно доставить в лабораторию погибшим, либо фрагмент клеща с соблюдением перечисленных требований.

Если клещ присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ситуация остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

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