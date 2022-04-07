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Общество

Пособия до 12 тысяч рублей смогут получать семьи с детьми от 8 до 16 лет

7 апреля 2022 года, 14:01

Семьи с детьми от 8 до 16 лет с мая до конца 2022 года смогут получать пособия, размер которых составит от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Государственной Думе 7 апреля.

«Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента с 1 апреля начисляется новое ежемесячное пособие», – отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Он уточнил, что размер пособия на детей от 8 до 16 лет будет варьироваться в зависимости от места проживания и ситуации в семье. «Мы на эти цели направим более 450 миллиардов рублей», – подчеркнул Михаил Мишустин.

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