Псковский юрист рассказал, как «материально оформить» моральные переживания

Преподаватель курса «Финансовая грамотность» в Университете третьего возраста, руководитель юридической фирмы «Гарант Псков» Эдуард Артебякин рассказал, как доказать в суде объем морального ущерба, сообщает «АиФ-Псков».

По его словам, в делах защите прав потребителей моральный ущерб не нужно доказывать, поскольку «сам факт морального ущерба присутствует, потому что в отношении человека нарушили законодательную норму». «Но объём морального ущерба должен всегда доказываться», - подчеркнул юрист.

Эдуард Артебякин отметил, что суд учитывает все факты, но «с юридической точки зрения нужно помочь судье принять решение». «Все люди переживают, но люди в возрасте, наверное, переживают ещё больше. И эти переживания должны быть «материально оформлены». Судебная практика такова, что можно за моральный ущерб получить тысячу, а можно — двадцать», - рассказал он.