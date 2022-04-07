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Общество

Псковские таможенники не дали вывезти в Латвию пластинки рок-группы «Кино» на 400 тысяч рублей

7 апреля 2022 года, 12:49

Псковские таможенники не дали вывезти из России в Латвию 63 незадекларированных комплекта пластинок рок-группы «Кино» на 400 тысяч рублей. Гражданин Латвии пытался вывезти их через МАПП «Убылинка», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Псковские таможенники не дали вывезти в Латвию пластинки рок-группы «Кино» на 400 тысяч рублей

Фото Псковской таможни

Как сообщили в Псковской таможне, водитель грузового автомобиля не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и не заявил о перемещаемом лично им товаре.

В ходе таможенного досмотра транспортного средства в одном из поддонов и в кабине тягача, которые использовались в качестве тары для перевозки товаров, обнаружили картонные коробки с 63 комплектами грампластинок. Они были упакованы в индивидуальные коробки. Каждый комплекс содержал две пластинки и журнал.

Согласно экспертному заключению, рыночная стоимость 63 комплектов пластинок рок-группы «Кино», произведенных в Германии, превышает 400 тыс. рублей.

В Псковской таможне отметили, что товар, который гражданин Латвии собирался вывезти из России, следовало задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары.

«В действиях иностранного гражданина усматривается наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию)», – подчеркнули в ведомстве.

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