В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда

В Детской музыкальной школе № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова 6 апреля заменили стулья, ранее поставленные туда ООО «Формоза-ИТ», по решению суда, признавшего договор о поставке мебели в учреждение недействительным. Согласно этому решению компания также должна возвратить в бюджет города Пскова денежные средства в размере 13 300 483 рублей.

Как сообщили в администрации Пскова, чтобы не прерывать учебный процесс в детскую музыкальную школу № 1 была завезена подменная мебель, которая находилась в подведомственных учреждениях управления культуры администрации города Пскова: восемь десятков столов и стульев. В концертном зале для проведения мероприятий будут устанавливаться складные стулья, которые имеются в школе достаточном количестве. С целью организации учебного пространства 6 апреля учебный процесс в школе был переведен в формат дистанционного обучения.

Здание Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова было реконструировано в 2019-2020 годах на средства резервного фонда правительства РФ. Более 100 млн рублей было потрачено на капитальный ремонт здания, а 35,7 млн рублей - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала.

После проверок УФАС и прокуратуры сделка по поставке мебели компанией «Формоза-ИТ» была оспорена в суде, который признал договор на поставку недействительным. При этом суд пришел к выводу о том, что объекты закупки (столы, стулья) по своим характеристикам идентичны товарам иностранного производства (Германия, Италия) и фактически закупка мебели осуществлялась без учета запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств.

Также копия сертификата формы СТ-1, представленная ООО «Формоза - ИТ», является недопустимым документом, не соответствует установленным заказчиком условиям, ограничениям и запретам, установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ и не позволяет идентифицировать товар, как произведенный на территории определенного географического объекта.

Однако в материалы дела представлено заключение эксперта, в котором сделан вывод о том, что характеристики предметов мебели, отраженные в техническом задании, соответствуют характеристикам предметов мебели, представленной на экспертизу.

Также экспертиза показала, что средняя рыночная стоимость одного стула на момент ее проведения составляла 155 235 рублей, в то время как цена по результатам закупки на аукционе — 98 901,5 рублей за один стул.