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Общество

Белых голубей выпустят в небо у псковского храма Александра Невского в честь Благовещения

7 апреля 2022 года, 10:06

В честь Благовещения у храма Александра Невского в Пскове выпустят в небо белых голубей. Об этом сообщается на официальном сайте храма.

Белых голубей выпустят в небо у псковского храма Александра Невского в честь Благовещения

Источник: pixabay

Белых голубей выпустят в небо 7 апреля в 12.00 по завершении богослужения с южной стороны псковского храма Александра Невского. Традиционно в этот день их выпускают в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

«Приглашаем желающих с детьми принять участие», – сообщили сотрудники храма.

Со светлым и радостным праздником Благовещением всех православных христиан также поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Искренне желаю, чтобы благие и добрые вести случались как можно чаще в нашей жизни. Пусть Пресвятая Богородица хранит наши семьи от горестей, болезней и бед», – подчеркнул он.

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