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Общество / Здоровье

Новая волна COVID-19 в Псковской области может начаться к концу мая

7 апреля 2022 года, 09:50

Новая волна коронавируса может начаться в Псковской области через полтора месяца. Об этом 6 апреля на встрече с жителями Печор заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Новая волна COVID-19 в Псковской области может начаться к концу мая

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, в Псковскую область, согласно прогнозам специалистов, ожидается приход нового штамма коронавируса «дельтакрон». «Ещё не известно, что нас ждёт», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время в Псковской области фиксируется значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Так, ежедневно в регионе регистрируется порядка 100 новых случаев COVID-19. 

На данный момент в Псковской области снята большая часть ограничительных мероприятий. Это стало возможным благодаря прохождению волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». В регионе пока сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и масочного режима в общественных местах. 

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