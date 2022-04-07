Новая волна COVID-19 в Псковской области может начаться к концу мая

Новая волна коронавируса может начаться в Псковской области через полтора месяца. Об этом 6 апреля на встрече с жителями Печор заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, в Псковскую область, согласно прогнозам специалистов, ожидается приход нового штамма коронавируса «дельтакрон». «Ещё не известно, что нас ждёт», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В настоящее время в Псковской области фиксируется значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Так, ежедневно в регионе регистрируется порядка 100 новых случаев COVID-19.

На данный момент в Псковской области снята большая часть ограничительных мероприятий. Это стало возможным благодаря прохождению волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». В регионе пока сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и масочного режима в общественных местах.