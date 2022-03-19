Михаил Ведерников назвал необходимые условия для отмены масочного режима в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об условиях, которые необходимы для отмены масочного режима в регионе, в своем еженедельном обращении к его жителям в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на данный момент уровень заболеваемости коронавирусом в регионе в полтора-два раза выше среднего показателя по России.

Для того, чтобы принять решение об отмене масочного режима, необходимо, чтобы уровень заболеваемости стал ощутимо ниже общероссийского. Помимо этого, Псковская область должна выйти на достаточный уровень вакцинации. Михаил Ведерников подчеркнул, что данные факторы взаимосвязаны.

«Мы уже сняли значительное количество ограничений в силу того, что волна заболеваемости пошла на убыль. Но полностью она ещё не схлынула. Отмечу, Псковская область одной из последних подошла к пику заболеваемости, и, соответственно, последней выйдет из этого цикла», – рассказал губернатор. Он также добавил, что в данном вопросе нужно смотреть на областную эпидемиологическую обстановку, а не на регионы, которые столкнулись с омикроном первыми.

Михаил Ведерников также призвал жителей региона пройти вакцинацию от коронавируса.