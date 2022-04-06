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Общество

Дальнобойщику из России аннулировали визу из-за георгиевской ленточки

6 апреля 2022 года, 18:46

6 апреля российскому дальнобойщику из-за георгиевской ленточки на границе с Эстонией аннулировали шенгенскую визу. Об этом сообщает «АиФ-Псков».

По имеющейся информации, водитель международных перевозок совершал рейс из России в Эстонию. Во время пересечения границы в пункте пропуска Куничина Гора – Койдула сотрудник эстонской пограничной или таможенной службы возмутился наличию в кабине автомобиля георгиевской ленточки.

«Он вскипел. Не скажу, что он кричал, но разговаривал на повышенных тонах со мной», – поделился водитель.

В результате дальнобойщика проинформировали о том, что его эстонская виза сроком до 2025 года аннулирована.

В официальном документе, который получил мужчина, сообщается, что он «считается представляющим угрозу для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья народонаселения или международных отношений одного или нескольких государств – членов Евросоюза». Помимо этого, присутствует примечание на эстонском языке.

«Но тут даже без перевода можно понять, о чем идет речь. Потому что тут мы видим слова «Георгиевская лента» понятные, «агрессия», «Украина», то есть, все это они подвели к тому, что это не является символом нашей победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, это является знаком агрессии на Украине», – сообщил водитель.

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