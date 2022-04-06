Александр Котов вошел в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов вошел в топ-10 медиарейтинга, подготовленного «Псковской правдой» по итогам анализа федеральных СМИ. Спикер занял в нем 8-е место с медиаиндексом 154.
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов вошел в топ-10 медиарейтинга, подготовленного «Псковской правдой» по итогам анализа федеральных СМИ. Спикер занял в нем 8-е место с медиаиндексом 154.
Топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 - федеральных СМИ. Персоны в них ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля, рассчитанного системой «Медиалогия».