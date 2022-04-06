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Политика

Александр Котов вошел в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

6 апреля 2022 года, 17:45

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов вошел в топ-10 медиарейтинга, подготовленного «Псковской правдой» по итогам анализа федеральных СМИ. Спикер занял в нем 8-е место с медиаиндексом 154.

Александр Котов вошел в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
Александр Котов
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Он также поднялся на 3-е место в топ-30 регионального медиарейтинга с медиаиндексом 2880. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что в марте Александр Котов активноо комментировал спецоперацию на Украине и западные санкции.

Топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 - федеральных СМИ. Персоны в них ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля, рассчитанного системой «Медиалогия».

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