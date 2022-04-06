Новый медцентр появится в Печорах

Новый диагностический медицинский центр откроет в Печорах Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил на встрече с жителями Печор 6 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Новый диагностический медицинский центр откроет в Печорах Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил на встрече с жителями Печор 6 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».
Митрополит Тихон попросил губернатора Михаила Ведерникова и главу Печорского района Сергея Тарасика помочь с жильем для медицинских работников диагностического центра.