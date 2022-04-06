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Общество / Здоровье

Новый медцентр появится в Печорах

6 апреля 2022 года, 17:24

Новый диагностический медицинский центр откроет в Печорах Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил на встрече с жителями Печор 6 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Новый медцентр появится в Печорах
Митрополит Тихон
Фото ПАИ
Открыть медцентр монастырю, по словам митрополита, помогут партнеры. Он появится на территории Паломнического центра. Медицинское оборудование для него уже закупается. Владыка подчеркнул, что жителей Печор в диагностическом центре будут принимать бесплатно.

Митрополит Тихон попросил губернатора Михаила Ведерникова и главу Печорского района Сергея Тарасика помочь с жильем для медицинских работников диагностического центра.

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