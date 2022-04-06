Детский всероссийский лагерь создадут в Печорах

Всероссийский детский лагерь создадут в Печорах. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил на встрече с жителями Печорского района 6 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».
Всероссийский детский лагерь создадут в Печорах. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил на встрече с жителями Печорского района 6 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».
Митрополит Тихон отметил, что открытие такого лагеря позволит создать в Печорах новые рабочие места. «Государство пока никаких средств не отзывает», - заверил он.