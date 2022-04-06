В Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм, возведение которого было анонсировано ранее. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил на встрече с жителями Печорского района 6 апреля.
«Мы от этого проекта отказались пока. Не то сейчас время», - заявил псковский владыка, сообщает корреспондент «Псковской правды». Митрополит Тихон отметил, что «этот подземный храм будет спроектирован и отложен до лучших времён».
Он добавил, что «тоннель будет проходить около звонницы и уходить за стену монастыря, так что никакого ущерба не будет для Святой горки». «Предлагали нам построить храм на поверхности, но это разрушит внешний вид [монастыря]», - пояснил Тихон.
Строительство подземного храма в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон анонсировал в 2020 году. Пояснялось, что количество паломников и туристов увеличивается и Михайловский собор монастыря уже не вмещает людей.