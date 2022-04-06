В Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм, возведение которого было анонсировано ранее. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил на встрече с жителями Печорского района 6 апреля.

«Мы от этого проекта отказались пока. Не то сейчас время», - заявил псковский владыка, сообщает корреспондент «Псковской правды». Митрополит Тихон отметил, что «этот подземный храм будет спроектирован и отложен до лучших времён».