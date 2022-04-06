Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм

6 апреля 2022 года, 16:59

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм, возведение которого было анонсировано ранее. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил на встрече с жителями Печорского района 6 апреля.

«Мы от этого проекта отказались пока. Не то сейчас время», - заявил псковский владыка, сообщает корреспондент «Псковской правды». Митрополит Тихон отметил, что «этот подземный храм будет спроектирован и отложен до лучших времён».

В Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм

Фото с сайта wikipedia.org
Он добавил, что «тоннель будет проходить около звонницы и уходить за стену монастыря, так что никакого ущерба не будет для Святой горки». «Предлагали нам построить храм на поверхности, но это разрушит внешний вид [монастыря]», - пояснил Тихон.

Строительство подземного храма в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон анонсировал в 2020 году. Пояснялось, что количество паломников и туристов увеличивается и Михайловский собор монастыря уже не вмещает людей.

Читайте также
В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма
Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Голышев: Информационная война против России велась всегда
Председатель «Команды 2018» прокомментировал планы правительства по поддержке экономики
Дальнобойщику из России аннулировали визу из-за георгиевской ленточки
Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах
Александр Котов вошел в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
Псковичка победила в Олимпиаде «Современный менеджер» высшей школы менеджмента СПбГУ
Новый медцентр появится в Печорах
Детский всероссийский лагерь создадут в Печорах
Сергея Лаврухина назначили новым руководителем Управления МЧС по Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
В Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм

Культура
6 апреля 16:59

В Печерском монастыре пока не будут строить подземный храм
Кино без Бэтмена

Культура
23 марта 16:40

Кино без Бэтмена

Чем псковские кинотеатры заменят американские фильмы и повысят ли цену на билеты
Глыба музыки

Культура
18 марта 17:55

Глыба музыки

Гедиминас Таранда рассказал о яркой премьере псковского Фестиваля русской музыки