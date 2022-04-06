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Политика

Состав мартовского медиарейтинга «Псковской правды» обновился почти на 50%

6 апреля 2022 года, 14:41

Состав медиарейтинга, подготовленного редакцией «Псковской правды» по итогам марта, обновился почти на 50%: в топ-30, составленном по итогам анализа региональных СМИ, сменились 13 участников. Об этом говорится в публикации «Медиарейтинг «Псковской правды»: март 2022 года»

Состав мартовского медиарейтинга «Псковской правды» обновился почти на 50%

Коллаж Кирилла Гавриленко
При этом часть участников рейтинга в его первой десятке сохранила те же позиции, что и в феврале. В их числе губернатор Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 19641), глава администрации Пскова Борис Елкин (2-е место, медиаиндекс 4666), депутат Госдумы Александр Козловский (4-е место, медиаиндекс 1988), председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (11-е место, медиаиндекс 1019), депутат заксобрания Армен Мнацаканян (12-е место, медиаиндекс 1014).

В топ-10, подготовленном на основе анализа федеральных СМИ, позиции лидеров (Михаил Ведерников, Борис Елкин, сенаторы Андрей Турчак и Елена Бибикова) также не изменились.

Топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 - федеральных СМИ. Персоны в них ранжированы по размеру медиаиндекса: показателя качественного состояния информационного поля, рассчитанного системой «Медиалогия».

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