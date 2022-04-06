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Общество

Очистка канализационного коллектора производится на Снятной в Пскове

6 апреля 2022 года, 14:30

На улице Снятной в Пскове второй день проходят масштабные работы по промывке и очистке канализационного коллектора. Об этом «Горводоканал» сообщает в своей группе в «ВКонтакте».

Очистка канализационного коллектора производится на Снятной в Пскове

Фото: МП г. Пскова "Горводоканал "

Линия не работала более года. На улице нет жителей, которые бы могли пользоваться данными услугами. Зданиям промзоны приходилось искать другие варианты и пользовались откачкой жидких нечистот.

Причиной засора канализационной сети стали строительный мусор и хлам. В некоторых местах на данном участке коллектор был засыпан землёй.

На объекте работают порядка 10 специалистов цеха № 8. Они уже провели полное обслуживание линии, освободили колодцы и вывели их из-под грунта, промыли систему, а также заменили плиты и колодезные крышки.

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