В Пскове уточнили перечень избирательных участков

Перечень избирательных участков уточнили в Пскове. Об этом Избирательная комиссия Псковской области сообщила в своем Телеграм-канале.

Согласно постановлению администрации Пскова об уточнении перечня городских избирательных участков, в областном центре теперь будут функционировать 82 участковых избирательных комиссии. Ранее в Пскове работали 93 комиссии.

В связи с изменением перечня избирательных участков поменялись, соответственно, их границы и места расположения.

«При подготовке к Единому дню голосования 11 сентября 2022 года информированию граждан будет уделяться особое внимание. Для оповещения избирателей будут подготовлены приглашения с информацией о днях и времени проведения голосования, адресе избирательного участка, телефоне участковой избирательной комиссии», – сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.