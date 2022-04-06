В текущем году в детских лагерях Псковской области продолжат действовать антиковидные ограничения. Об этом 6 апреля во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

По её словам, детям, отдыхающим в летних лагерях, будут измерять температуру. Сами сотрудники будут работать в масках. Также сохранится запрет и на проведение массовых мероприятий.

В частности, в этом году не будут проводить родительские дни. Однако родители смогут приезжать в лагерь к ребёнку, чтобы передать через пост необходимые вещи.

Татьяна Богданова также напомнила, что заполняемость лагерей в 2020 году составляла 50%, в 2021 году – 75%, в текущем году планируется полная заполняемость.

Кроме того, по её словам, в этом году разрешили проведение экскурсий в палаточных и дневных лагерях, а также самих палаточных лагерей. В загородных лагерях Псковской области они будут ограничены территорий, где находится лагерь.