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Общество

Зоозащитники надеются, что власти районов Псковской области займутся строительством приютов

6 апреля 2022 года, 12:40

Руководители зоозащитных организаций Псковской области рассчитывают, что после передачи полномочий по отлову и содержанию животных с регионального на районный уровень, муниципалитеты займутся строительством приютов, пишет «АиФ-Псков».

Одним из вариантов в данном случае могло бы стать государственно-частное партнёрство. Такую законодательную инициативу на весенней сессии будет рассматривать в Государственной Думе РФ.

По словам председателя областного комитета по ветеринарии Веры Баданиной, такой опыт уже есть в других регионах — в Ярославле строится зооприют на основе государственно-частного партнёрства. Она выразила надежду, что коллеги поделятся опытом и добавила, что Псковской области необходимо ещё несколько приютов.

Руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова отметила, что сейчас далеко не в каждом районе есть свой зооприют и выразила надежду, что муниципальные власти всё же зайдутся вопросом их создания.

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