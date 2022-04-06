Зоозащитники надеются, что власти районов Псковской области займутся строительством приютов

Руководители зоозащитных организаций Псковской области рассчитывают, что после передачи полномочий по отлову и содержанию животных с регионального на районный уровень, муниципалитеты займутся строительством приютов, пишет «АиФ-Псков».

Одним из вариантов в данном случае могло бы стать государственно-частное партнёрство. Такую законодательную инициативу на весенней сессии будет рассматривать в Государственной Думе РФ.

По словам председателя областного комитета по ветеринарии Веры Баданиной, такой опыт уже есть в других регионах — в Ярославле строится зооприют на основе государственно-частного партнёрства. Она выразила надежду, что коллеги поделятся опытом и добавила, что Псковской области необходимо ещё несколько приютов.

Руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова отметила, что сейчас далеко не в каждом районе есть свой зооприют и выразила надежду, что муниципальные власти всё же зайдутся вопросом их создания.