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Общество

Более 15 тысяч псковичей хотят отправить своих детей в летние лагеря

6 апреля 2022 года, 12:11

В текущем году в летние лагеря своих детей хотят отправить более 15 тысяч псковичей. Об этом директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова сообщила в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 6 апреля.

Более 15 тысяч псковичей хотят отправить своих детей в летние лагеря

Фото Андрея Степанова

По её словам, в Псковской области, как и годом ранее, будут работать все загородные оздоровительные лагеря. «Всего их 12, плюс один санаторно-оздоровительный – на Гороховом озере в Островском районе», – уточнила Татьяна Богданова.

Директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления также отметила, что в текущем году, как и до пандемии, смены в детских лагерях будут длиться 21 день. В профильных лагерях они составят 18 дней.

«Раз ограничения снимаются, значит, отдохнуть сможет большее количество детей. И мы это уже чувствуем. Заявочная кампания на путевки уже началась. Подано 15 тысяч заявок», – подчеркнула Татьяна Богданова.

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