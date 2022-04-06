Объём средств на отлов и содержание животных в Псковской области увеличен более чем в два раза

В Псковской области объём средств на отлов и содержание бездомных животных увеличен более чем в два раза. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального комитета по ветеринарии Веру Баданину.

Увеличение финансирование произошло в рамках передачи полномочий по отлову и содержанию животных с областного уровня на муниципальный. «Раньше мы направляли информацию в ветстанцию, они уже связывались с зоозащитникам, теперь же, если этим вопросом будут заниматься муниципальные власти, звено реагирования будет короче», - отметила Вера Баданина.

В этом году в виде субвенций районам региона будут перечислены порядка 10 млн рублей. «Предусмотрено максимально всё: отлов, в том числе с привлечением сторонних специалистов, стерилизация, содержание, зарплата обслуживающего персонала», - пояснила председатель комитета по ветеринарии.

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