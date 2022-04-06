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Общество

222 малыша появились на свет в Псковском перинатальном центре в марте

6 апреля 2022 года, 11:38

В марте в Псковском перинатальном центре на свет появились 222 малыша. Об этом медицинское учреждение сообщило в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

222 малыша появились на свет в Псковском перинатальном центре в марте

Фото из сообщества Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте»

В Псковском перинатальном центре уточнили, что среди новорожденных 111 девочек и 111 мальчиков. «Вот как интересно получилось! Поздравляем мамочек и папочек! Желаем деткам здоровья, а родителям приятных хлопот», – поздравили в медучреждении.

Месяцем ранее, с 31 января по 27 февраля текущего года, в Псковском перинатальном центре на свет появились 204 малыша, из них 109 мальчиков и 95 девочек.

В Великолукском родильном доме в марте родился 91 малыш. Среди новорожденных 39 девочек и 52 мальчика. «А еще у нас родились две двойни. Поздравляем счастливых мамочек!» – поделились в медицинском учреждении.

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