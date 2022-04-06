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Общество

Новый ветеринарный модуль построят в великолукском зооприюте на средства гранта

6 апреля 2022 года, 11:20

В зооприюте «Милый» в Великих Луках на средства Фонда президентских грантов построят новый ветеринарный модуль, пишет «АиФ-Псков». Сумма гранта составила около 1,5 млн рублей.

Как рассказала руководитель приюта Татьяна Тимофеева, в новом модуле разместятся помещения для стерилизации животных и для размещения перенёсших операцию. Там будут оборудованы места для десяти кошек и шести собак. «Мы в два раза увеличим количество мест для послеоперационных животных, что даст нам возможность значительно сократить очередь тех, кто ожидает стерилизацию», - пояснила руководитель приюта.

Предыдущий ветеринарный модуль был построен в «Милом» в 2018 году также на средства Фонда президентских грантов. 

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