Председателем комитета по туризму Псковской области назначена Марина Егорова

Марина Егорова назначена председателем комитета по туризму Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.



Губернатор региона Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с Мариной Егоровой обсудил перспективы развития туристкой сферы Псковской области в условиях существующих вызовов. «Время сейчас непростое, но мы видим, что количество туристов, активность внутреннего туризма растет. Псковская область не исключение. Важно стратегически понимать, что нас ожидает в ближайшее время, и как с этим работать», – отметил он. По словам Марины Егоровой, особой популярностью среди основных туристических направлений в последнее время пользуются объекты сельского туризма, число которых в регионе увеличивается. Она уточнила, что для диверсификации областного турпродукта планируется сделать акцент на вело- и автотуризм. Марина Егорова также отметила, что на данный момент ведется активная работа со специалистами АО «Корпорация Туризм. РФ». Так, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идет подготовка к реализации проекта по комплексному развитию туринфраструктуры ряда муниципалитетов и города Пскова.



С еще одним партнером, российским туроператором «ТТ-Трэвел», ведется взаимодействие с целью продвижения туристских возможностей Псковской области на внутреннем рынке и создании новых межрегиональных маршрутов. Марина Егорова подчеркнула, что на данный момент есть ряд конкретных предложений по туристическим продуктам, реализовать которые планируют уже в ближайшее время. Она также проинформировала губернатора об инвестиционных проектах, осуществляющихся в Псковской области в рамках туристического кластера «Духовные истоки» и о проектах создания обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. В частности, речь шла о реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове и строительстве канализационно-насосных станций в Печорах. Кроме того, Марина Егорова попросила Михаила Ведерникова оказать содействие в проведении обязательной классификации. Она уточнила, что субсидирование затрат на прохождения обязательной для гостиниц процедуры может быть рассмотрено одной из антикризисных мер поддержки субъектов туристического бизнеса. Губернатор региона сообщил, что вопрос будет проработан.