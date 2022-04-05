Псковичи могут принять участие в конкурсе «Чистый Псков»

Конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» начался в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Принять участие могут псковичи, образовательные и спортивные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и социальной сферы, управляющие компании, частные домовладения, подрядные организации, торговые и промышленные предприятия.

Заявку можно отправить до 24 апреля на официальную почту отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова opru@pskovadmin.ru.

Для этого необходимо заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе, предложенную на сайте администрации города Пскова.

В конкурсе определены четыре номинации: «двороваятерритория» (многоквартирные дома и частный сектор); «территория организаций и предприятий»; «территория объекта торговли»; «территория социального объекта» (образовательные учреждения, детские сады, учреждения спорта и культуры, больницы и др.).

К своей заявке также необходимо прикрепить от трех до пяти фотографий, которые будут наиболее полно отражать благоустройство территории до уборки и после ее завершения, общее фото участников конкурса, а также, по желанию, его описание. Один участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Конкурсная комиссия посетит заявленные территории с 25 по 30 апреля для визуальной оценки их благоустройства и санитарного состояния. По нескольким критериям они оценят участников в каждой номинации.

Помимо этого, в конкурсе для каждой номинации заявлен «приз зрительских симпатий» – с 1 по 10 мая псковичи и гости города с помощью интернет-голосования в группе администрации города Пскова в «ВКонтакте» смогут отдать свой голос за лучшего участника.

Итоги подведут с 11 по 13 мая. 13 мая в Администрации города Пскова состоится награждение участников.