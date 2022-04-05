Модельный учебный центр в области избирательного права откроется в Пскове

Избирательная комиссия Псковской области откроет модельный учебный центр «Электрориум» в Пскове. Об этом 5 апреля на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

По его словам, члены комиссий и председатели территориальных избирательных комиссий для работы в современной избирательной системе должны обладать широким набором компетенций: от прикладной психологии и вопросов юриспруденции до SMM.

Игорь Сопов также подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области постоянно обучает сотрудников избирательной системы.

Модельный учебный центр «Электрориум», который появится в регионе для насыщения участковых и территориальных избирательных комиссий молодыми специалистами, откроется в Пскове на базе «ТИК Пскова», расположенного на улице Яна Фабрициуса, 2а.

Председатель облизбиркома уточнил, что в настоящее время подобных учебных центров, направленных на обучение специалистов в области избирательного права, в России не так много. Так, они открыты лишь в четырех-пяти регионах страны.