Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Модельный учебный центр в области избирательного права откроется в Пскове

5 апреля 2022 года, 13:55

Избирательная комиссия Псковской области откроет модельный учебный центр «Электрориум» в Пскове. Об этом 5 апреля на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

По его словам, члены комиссий и председатели территориальных избирательных комиссий для работы в современной избирательной системе должны обладать широким набором компетенций: от прикладной психологии и вопросов юриспруденции до SMM.

Игорь Сопов также подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области постоянно обучает сотрудников избирательной системы.

Модельный учебный центр «Электрориум», который появится в регионе для насыщения участковых и территориальных избирательных комиссий молодыми специалистами, откроется в Пскове на базе «ТИК Пскова», расположенного на улице Яна Фабрициуса, 2а.

Председатель облизбиркома уточнил, что в настоящее время подобных учебных центров, направленных на обучение специалистов в области избирательного права, в России не так много. Так, они открыты лишь в четырех-пяти регионах страны.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 апреля
Реконструкция 3,5 километров проходит в Красногородском районе
Слабовидящие и незрячие псковичи смогут проголосовать с помощью тифломаркеров
174 человека получили штрафы за нарушение масочного режима в Псковской области
Псковские пограничники задержали мужчину, незаконно пересёкшего российско-латвийскую границу ради девушки
Брать билеты в автобусах призывает «Псковпассажиравтотранс»
Еще 98 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Сергей Савин покинул пост управляющего псковским отделением Центробанка
В Великолукском районе задержали мужчин, похитивших из храма ящик для пожертвований

Комментарии

Авторизация
No comments
По пути к звездам

Общество
5 апреля 10:03

По пути к звездам

Опочанин Кирилл Ефимов готовится к участию в новом музыкальном проекте

Ласковый убийца

Общество / Здоровье
4 апреля 10:48

Ласковый убийца

Можно ли вылечить гепатит С
Яркие оттенки черного и белого

Общество
1 апреля 14:20

Яркие оттенки черного и белого

Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»