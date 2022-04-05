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Общество

Вертолетную площадку откроют на территории Великолукской межрайонной больницы в мае

5 апреля 2022 года, 11:34

В мае текущего года на территории Великолукской межрайонной больницы откроют вертолетную площадку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Вертолетную площадку откроют на территории Великолукской межрайонной больницы в мае

Фото комитета по здравоохранению Псковской области

Строительство вертолетной площадки на территории медицинского учреждения началось в конце 2020 года. Оно ведется в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». За это время была подготовлена необходимая территория, проведены геологические и геодезические работы, а также спроектирована и построена вертолетная площадка.

Строительный объект в рамках рабочего выезда также посетила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. По её словам, в настоящее время работы находятся в завершающей стадии. В частности, осталось провести обследование посадочной вертолетной площадки на соответствие всем необходимым требованиям. Далее будет получен аэронавигационный паспорт, который позволит объекту начать функционировать. 

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