В программе туристического кешбэка участвуют 11 детских лагерей Псковской области

11 детских лагерей Псковской области участвуют в программе туристического кешбэка. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ребят по путевкам с туристическим кешбэком в настоящее время готовятся принимать следующие лагеря: «Звездный» (деревня Опухлики Невельского района), «Березка» (деревня Гололобы Великолукского района), «Космос» (деревня Урицкое Великолукского района), «Дружба» (деревня Углы Стругокрасненского района) и «Алые паруса» (деревня Гороховое озеро Островского района).

Также в программе туристического кешбэка участвуют лагеря «Стремительный» (деревня Анохово Печорского района), «Зеркальный» и «РАДУГА» (поселок Ямм Гдовского района), «Солнечный» (Невельский район), «Солнечный» (деревня Печки Печорского района) и «Ленок» (деревня Прудок Невельского района).

На данный момент программа продажа путевок в детские лагеря по программе туристического кеэшбэка уже открыты. В рамках неё родители смогут вернуть 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. В детские лагеря Псковской области можно будет поехать с 1 мая по 1 сентября.