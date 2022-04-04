В августе 2022 года пройдет конкурс на лучшую многодетную семью Псковской области

В августе 2022 года в Псковской области пройдет конкурс на звание «Многодетная семья года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победителей определят в двух номинациях – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Принять участие в конкурсе могут многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних кровных детей. Участники должны создавать благоприятные условия для гармоничного развития всех домочадцев, вести здоровый образ жизни, проявлять свою активную гражданскую позицию, уделять внимание эстетическому воспитанию детей и участвовать в общественно-полезной и благотворительной деятельности. Помимо этого, претендентам на победу необходимо иметь достижения в профессиональной деятельности или успешное семейное дело.

Конкурс организует комитет по социальной защите Псковской области. На заседании Совета по делам многодетных семей под председательством губернатора Михаила Ведерникова подведут его итоги.

Победителям вручат сертификаты на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,2 млн рублей.

Заявки будут приниматься с 19 июля по 1 августа 2022 года.

Решение о проведении в области ежегодного конкурса «Многодетная семья года» приняли по инициативе губернатора. В 2021 в номинации «Лучшая сельская семья» победила семья Князьковых из Великих Лук.