Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В августе 2022 года пройдет конкурс на лучшую многодетную семью Псковской области

4 апреля 2022 года, 14:45

В августе 2022 года в Псковской области пройдет конкурс на звание «Многодетная семья года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победителей определят в двух номинациях – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Принять участие в конкурсе могут многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних кровных детей. Участники должны создавать благоприятные условия для гармоничного развития всех домочадцев, вести здоровый образ жизни, проявлять свою активную гражданскую позицию, уделять внимание эстетическому воспитанию детей и участвовать в общественно-полезной и благотворительной деятельности. Помимо этого, претендентам на победу необходимо иметь достижения в профессиональной деятельности или успешное семейное дело.

Конкурс организует комитет по социальной защите Псковской области. На заседании Совета по делам многодетных семей под председательством губернатора Михаила Ведерникова подведут его итоги.

Победителям вручат сертификаты на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,2 млн рублей.

Заявки будут приниматься с 19 июля по 1 августа 2022 года.

Решение о проведении в области ежегодного конкурса «Многодетная семья года» приняли по инициативе губернатора. В 2021 в номинации «Лучшая сельская семья» победила семья Князьковых из Великих Лук.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великолукском районе отремонтируют больницу
Жителя Невеля осудили за убийство вследствие драки
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 5 апреля
Псковские таможенники обнаружили контрафактные сигареты в кормах для животных
1 сентября в Великих Луках откроется новая школа
Псковское отделение Союза женщин России присоединилось к акции «Солдатская посылка»
В Новосокольническом районе количество привитых от коронавируса составляет менее 60%
Менее 80 человек заразились коронавирусом в Псковской области 3 апреля
Псковские производители одежды пока не стали поднимать цены на свою продукцию

Комментарии

Авторизация
No comments
Ласковый убийца

Общество / Здоровье
4 апреля 10:48

Ласковый убийца

Можно ли вылечить гепатит С
Яркие оттенки черного и белого

Общество
1 апреля 14:20

Яркие оттенки черного и белого

Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость