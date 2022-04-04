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Общество

В годовщину Ледового побоища в Самолве откроется выставка-квест

4 апреля 2022 года, 12:55

Выставка-квест «В чём сила?», посвященная 780-летию Ледового побоища, откроется в Самолве Гдовского района 5 апреля. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на директора Себежского национального парка Надежду Подоплекину.

В годовщину Ледового побоища в Самолве откроется выставка-квест

По словам организаторов, для посетителей выставки-квеста будут разработаны интересные задания, выполнение которых нацелено на получение знаний о героической и богатой истории Псковской земли. 

Так, с помощь стенда «Княземер» любой желающий сможет сравнить свой рост с ростом Александра Невского в каждом конкретном возрасте князя, а также узнать множество интересных фактов из его жизни.

Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с книгой «Лицевой летописный свод» XVI века, в которой есть «Повествование о русской истории 1240-1246 годов: деяния князей Александра Невского и Михаила Черниговского». Её можно будет полистать и изучить все основные битвы, в которых князь принимал участие.

В годовщину Ледового побоища в Самолве откроется выставка-квест

Также посетители выставки-квеста «В чём сила?» сыграют в игру «Азбука», с помощью которой они научатся считать и читать на старославянском языке, и в игру в баклуши, ознакомятся с картами территорий русских княжеств и соседей Руси, и попробуют почувствовать, каково это выстраивать отношения с соседними территориями, обходя препятствия и лавирую между опасностями.

Участники выставки также узнают, как происходило Ледовое побоище, попробуют воспроизвести само сражение, ознакомятся с амуницией русского дружинника и немецкого рыцаря, сразятся с врагом, выбрав перед этим себе соперника, и освободят Псков от рыцарей Тевтонского ордена.

Вход на выставку-квест «В чём сила?» платный. Её создателем является лауреат премии президента в области литературы и искусства Никита Сазонов.

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