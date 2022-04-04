В годовщину Ледового побоища в Самолве откроется выставка-квест

Выставка-квест «В чём сила?», посвященная 780-летию Ледового побоища, откроется в Самолве Гдовского района 5 апреля. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на директора Себежского национального парка Надежду Подоплекину.

По словам организаторов, для посетителей выставки-квеста будут разработаны интересные задания, выполнение которых нацелено на получение знаний о героической и богатой истории Псковской земли.

Так, с помощь стенда «Княземер» любой желающий сможет сравнить свой рост с ростом Александра Невского в каждом конкретном возрасте князя, а также узнать множество интересных фактов из его жизни.

Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с книгой «Лицевой летописный свод» XVI века, в которой есть «Повествование о русской истории 1240-1246 годов: деяния князей Александра Невского и Михаила Черниговского». Её можно будет полистать и изучить все основные битвы, в которых князь принимал участие.