В рейтинге цитируемости псковских СМИ в марте «Псковская правда» заняла девятое место

В рейтинге цитируемости СМИ Псковской области по итогам марта газета «Псковская правда» заняла девятое место. Такие данные приводит сервис «Медиалогия». Больше всего к индексу цитируемости издания добавили публикации о ремонте дорог и рейтинг медиаперсон региона.

Мартовский рейтинг возглавили ПЛН (индекс цитируемости 17,55), Псковское агентство информации (ИЦ 16,98), ГТРК «Псков» (ИЦ 2,58). В пятёрке далее расположились портал luki.ru с индексом цитируемости 2,30 и «Комсомольская правда -Псков» с ИЦ 0,40.

В десятку вошла газета «АиФ-Псков» (восьмое место), которая работает в одном холдинге с ПАИ, «Псковской правдой» и «Комсомольской правдой — Псков»