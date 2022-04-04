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Общество

В рейтинге цитируемости псковских СМИ в марте «Псковская правда» заняла девятое место

4 апреля 2022 года, 11:32

В рейтинге цитируемости СМИ Псковской области по итогам марта газета «Псковская правда» заняла девятое место. Такие данные приводит сервис «Медиалогия». Больше всего к индексу цитируемости издания добавили публикации о ремонте дорог и рейтинг медиаперсон региона.

В рейтинге цитируемости псковских СМИ в марте «Псковская правда» заняла девятое место

Мартовский рейтинг возглавили ПЛН (индекс цитируемости 17,55), Псковское агентство информации (ИЦ 16,98), ГТРК «Псков» (ИЦ 2,58). В пятёрке далее расположились портал luki.ru с индексом цитируемости 2,30 и «Комсомольская правда -Псков» с ИЦ 0,40.

В десятку вошла газета «АиФ-Псков» (восьмое место), которая работает в одном холдинге с ПАИ, «Псковской правдой» и «Комсомольской правдой — Псков»

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