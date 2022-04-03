Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Виталий Гогунский станет гостем «Псковского телеграма Online» 4 апреля

3 апреля 2022 года, 19:36

4 апреля в 09.00 в формате прямого эфира выйдет новый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

Виталий Гогунский станет гостем «Псковского телеграма Online» 4 апреля

Фото: ПАИ

Ведущие проекта Александр Машкарин и Антон Сергеев в неформальной обстановке вновь обсудят с гостями события предстоящей недели.

В этот раз гостем «Псковского телеграма Online» впервые станет российский актер, певец и композитор Виталий Гогунский, который в понедельник приедет в Псков. Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят с ним о целях его визита в Псковскую область, творческих планах и о том, как поддерживать друг друга, сохраняя выдержку, в это непростое время.

Виталий Гогунский станет гостем «Псковского телеграма Online» 4 апреля

Фото: ПАИ

В прямом эфире также примет участие начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Ведущие программы обсудят с ней погодные сюрпризы, которые стоит ожидать в Псковской области в апреле, сроки окончательного схода льда на водоемах, то, какой будет погода во второй месяц весны, а также стоит ли ожидать еще одного выпадения снега.

Выпуски видеопроекта «Псковского телеграма Online» можно посмотреть в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», а также в Телеграм-канале «Псковское агентство информации».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские зоозащитники спасли кошку с оторванной лапой
Строительство трёх модульных ФАПов ведется в Великолукском районе
Пушкинский заповедник с 4 апреля закроется на санитарный период
Более 80 жителей Псковской области заболели коронавирус за сутки
Поиски пропавшего 48-летнего Романа Иванова продолжаются в Пскове
Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью
Михаил Ведерников поблагодарил участников и организаторов премии «Народное признание – 2021»
Причину переименования администрации Псковской области в правительство назвал Михаил Ведерников
Михаил Ведерников напомнил, как псковичи могут записаться к профильному врачу

Комментарии

Авторизация
No comments
Яркие оттенки черного и белого

Общество
1 апреля 14:20

Яркие оттенки черного и белого

Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»
Сон на ходу

Общество / Здоровье
28 марта 10:50

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

На птичьих правах

Общество
1 апреля 14:35

На птичьих правах

Куда и зачем летят пернатые?