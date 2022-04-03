Виталий Гогунский станет гостем «Псковского телеграма Online» 4 апреля

В этот раз гостем «Псковского телеграма Online» впервые станет российский актер, певец и композитор Виталий Гогунский, который в понедельник приедет в Псков. Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят с ним о целях его визита в Псковскую область, творческих планах и о том, как поддерживать друг друга, сохраняя выдержку, в это непростое время.

В прямом эфире также примет участие начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Ведущие программы обсудят с ней погодные сюрпризы, которые стоит ожидать в Псковской области в апреле, сроки окончательного схода льда на водоемах, то, какой будет погода во второй месяц весны, а также стоит ли ожидать еще одного выпадения снега.

Выпуски видеопроекта «Псковского телеграма Online» можно посмотреть в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», а также в Телеграм-канале «Псковское агентство информации».