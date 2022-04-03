Псковские зоозащитники спасли кошку с оторванной лапой

Кошку с оторванной лапой спасли псковские зоозащитники. Об этом сообщается в группе региональной некоммерческой организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 2 апреля, в псковский приют для животных «Лесопилка» поступили сразу две кошки. «Обеих невозможно было не забрать. Несмотря на колоссальную перегруженность кошачьего отделения и колоссальнейшие же расходы на это отделение. Но кошки у нас. Будем лечиться и искать дом», – уточнили волонтеры.

Одну из кошек, Мисти, волонтеры обнаружили в подъезде с оторванной лапой. Её спасла Дарья Баскакова, которая отвезла животное в клинику, оплатила операцию и три дня стационара. После ампутации лапки кошку забрали в приют «Лесопилка». Параллельно Мисти поставили диагноз «панлейкопения», в связи с чем её на всякий случай изолировали.

«Аппетит хороший, настроение веселое. Ну не похожа она на кошку с чумкой. Лечимся, обрабатываемся», – прокомментировали зоозащитники.