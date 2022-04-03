Поиски пропавшего 48-летнего Романа Иванова продолжаются в Пскове

В Пскове продолжается розыск пропавшего 48-летнего Романа Иванова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1974 года рождения без вести пропал с территории Пскова 14 апреля 2019 года. В настоящее время его местонахождение не установлено.

На вид Роману Иванову 45-50 лет. Мужчина худощавого телосложения, рост 182 сантиметра, волосы темно-русые с сединой, лицо овальное, нос длинный, узкий, глаза серые, брови дугообразные. Пропавший является лицом без определенного места жительства.

Информацию о местонахождении 48-летнего псковича Романа Иванова просят сообщать по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).