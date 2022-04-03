Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью

В небе над Псковской областью запечатлели Туманность «Орёл». Снимками объекта дальнего космоса астроном-любитель Сергей Попов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
В небе над Псковской областью запечатлели Туманность «Орёл». Снимками объекта дальнего космоса астроном-любитель Сергей Попов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, съемка данной Туманности велась рано утром во время астрономических сумерек низко над горизонтом (10-15 градусов).
Туманность «Орёл» (М16), как отметил Сергей Попов, является довольно ярким объектом дальнего космоса, который расположен в 7 тыс. световых лет от Земли.
«Примечателен тем, что содержит «Столпы Творения», место зарождения молодых звезд, сфотографированное в высоком разрешении телескопом Хаббл в 1995 году. После этого события «Орел» стал довольно популярным», – поделился псковский астроном-любитель.