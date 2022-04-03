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Общество

Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью

3 апреля 2022 года, 09:59

В небе над Псковской областью запечатлели Туманность «Орёл». Снимками объекта дальнего космоса астроном-любитель Сергей Попов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью

Фото Сергея Попова

По его словам, съемка данной Туманности велась рано утром во время астрономических сумерек низко над горизонтом (10-15 градусов).

Туманность «Орёл» (М16), как отметил Сергей Попов, является довольно ярким объектом дальнего космоса, который расположен в 7 тыс. световых лет от Земли.

Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью

Фото Сергея Попова
Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью

Фото Сергея Попова

«Примечателен тем, что содержит «Столпы Творения», место зарождения молодых звезд, сфотографированное в высоком разрешении телескопом Хаббл в 1995 году. После этого события «Орел» стал довольно популярным», – поделился псковский астроном-любитель.

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