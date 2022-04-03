Туманность «Орёл» запечатлели в небе над Псковской областью

В небе над Псковской областью запечатлели Туманность «Орёл». Снимками объекта дальнего космоса астроном-любитель Сергей Попов поделился в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, съемка данной Туманности велась рано утром во время астрономических сумерек низко над горизонтом (10-15 градусов).

Туманность «Орёл» (М16), как отметил Сергей Попов, является довольно ярким объектом дальнего космоса, который расположен в 7 тыс. световых лет от Земли.