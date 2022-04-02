Губернатор Псковской области является лидером по числу подписчиков в региональном Телеграм-пространстве

Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова является лидером по числу подписчиков в региональном Телеграм-пространстве, на данный момент их у него более 20 тыс. Об этом сообщает Телеграм-канал Псковского агентства информации.

Тем не менее, своей основной площадкой для обратной связи глава региона назвал свою страницу в «ВКонтакте».

В ПАИ также отметили, что свои Телеграм-каналы появились у комитетов по здравоохранению, по соцзащите. Также страница в Телеграм появилась у Псковского областного Собрания депутатов. В агентстве отмечают, что контент канала оказался богатым и насыщенным с самого своего начала.

Канал ПАИ (бывшие «Псковские новости») продолжает лидировать по индексу цитируемости. Смена названия связана с появлением на площадке «Псковской правды», поскольку ранее «Псковские новости» для двух редакций были общей площадкой.

Псковская лента новостей практически догнала по ИЦ ПАИ. Выросло число подписчиков и ИЦ у Телеграм-канала Льва Шлосберга, как отмечает редакция, на антироссийской позиции.

В Телеграм- канале Алексея Малова K8442 появился пост, что он «перерехжает» на страницу «Новая реальность». Канал «Псковский пылесос» тоже заявил о прекращении работы.

Как сообщает ПАИ, акже существенно выросла активность православных Телеграм-каналов. Канал Псково-Печерского монастыря начал свою работу два месяца назад и уже стал одним из лидеров по числу подписчиков. За ним идет канал «Вольный странник» - издательства монастыря.

Подробнее об обстановке в региональном Телеграм-пространстве читайте здесь.