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Общество

Губернатор Псковской области внес ряд предложений по газификации на заседании Совета в Москве

2 апреля 2022 года, 23:25

Губернатор Псковской области отметил, что для реализации планов по газификации региона необходимо принять ряд решений, которые он предложил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ. Об этом глава региона сообщил в своем еженедельном обращении 2 апреля.

Губернатор Псковской области внес ряд предложений по газификации на заседании Совета в Москве

Фото: Александр Сидоренко

Так губернатор предложил на заседании Совета предусмотреть федеральное финансирование газификации многоквартирных домов и котельных.

«В настоящее время у нас этой работе подлежит 170 многоквартирных домов   и 19 котельных, и общая сумма затрат на это составляет порядка 1,5 млрд рублей. Понятно, что собственных средств таких у нас нет, также как и тех регионов, которые входят в десятку регионов, для которых разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития», – пояснил Михаил Ведерников и добавил, что предложил оказать им поддержку. 

Помимо этого, губернатор предложил частично изменить типовой договор о техприсоединении в рамках догазификации. Такое заявление связано с жесткими сроками, в которые заявитель обязан построить газопровод на своём участке, чтобы присоединить его к сети «Газпромома». По словам Михаила Ведерникова, из-за непростой экономической ситуации, многих граждан пугают такие условия, и они отказываются от подачи заявки.

«Предложил убрать сроки обязательств для заявителей, чтобы все могли провести газопровод в любое удобное для них время», – сообщил глава области.

Также Михаил Ведерников выступил с предложением ускорить разработку порядка приватизации сетей газораспредления и газопотребления. В собственности муниципальных образований Псковской области, по словам губернатора, сейчас 559 километров газовых сетей, использование которых предполагает серьёзные финансовые издержки.

Несмотря на то что уже известно, что сети газораспредления и газопотребления будут приватизированы, порядок процедуры еще не утверждён, заявил Михаил Ведерников. Он также добавил, что у области нет лишних финансов на данный момент, поэтому в данном вопросе тоже нужна помощь.

Глава региона напомнил, что в Псковской области уровень газификации (49%) ниже, чем в среднем по России (70%).

Программа газификации проходит при федеральной поддержке Валентины Матвиенко, Александра Новака, Андрея Турчака, руководства «Газпрома» и Минэнерго, сообщил губернатор.

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