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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил участников и организаторов премии «Народное признание – 2021»

2 апреля 2022 года, 23:34

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что 31 марта в Пскове состоялась церемония вручение Первой общественной премии «Народное признание – 2021», об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона 2 апреля.

Михаил Ведерников поблагодарил участников и организаторов премии «Народное признание – 2021»

Фото: Андрей Степанов

Глава области назвал это торжественное мероприятие одним из самых ярких и ожидаемых событий Псковской области.

«У каждого из них [прим. победителей] своя яркая история, свой личный подвиг, который высоко оценили жители нашей, – отметил губернатор. – Хочу сказать искренние слова благодарности всем участникам, организаторам и всем, кто принял участие в голосовании!»

Премию «Народное признание» вручили в 12-й раз. За все годы ее проведения в основных и дополнительных номинациях награду получили уже около 200 соискателей.

Учредителем проекта является Псковское агентство информации. 

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