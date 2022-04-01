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Общество

Состоялись похороны пяти уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

1 апреля 2022 года, 23:00

В Псковской области состоялись похороны пяти военнослужащих, которые были уроженцами региона и погибли при выполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Телеграм-канале.

Состоялись похороны пяти уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

Состоялись похороны пяти уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

Состоялись похороны пяти уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине

Состоялись похороны пяти уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине


В списке погибших - гвардии рядовой Игорь Ивкин, гвардии старший сержант Сергей Горохов, гвардии майор Артём Лазаренко, гвардии сержанты Виктор Диденко и Алексей Уваров.

«Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - сказал губернатор и выразил искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

«Вечная память», - заключил Михаил Ведерников.

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