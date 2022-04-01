Более 15 тысяч детей отдохнут в псковских оздоровительных лагерях в текущем году

В текущем году детские лагеря Псковской области посетят более 15 тысяч детей. Об этом председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков заявил на совещании по актуальным вопросам социальной сферы региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

В рамках заседания первый заместитель губернатора Псковской области обсудила с главами муниципалитетов и руководством профильных комитетов вопрос подготовки к летнему оздоровительному периоду.

По словам Андрея Ермакова, оздоровительный сезон в регионе начнется 28 мая. Всего в текущем году детские лагеря Псковской области планируют посетить более 15 тыс. детей, что более чем на одну тысячу отдыхающих больше, чем годом ранее.

В организации летней оздоровительной кампании в текущем году примут участие 173 лагеря, из которых один – санаторно-оздоровительный, 12 – загородных и 160 дневных учреждений. В загородных лагерях продолжительность смен составит 21 день, профильных смен, смен досуга и отдыха – 18 дней. Как отметил Андрей Ермаков, в настоящее время ведется подбор кадров и подготовка инфраструктуры.

Председатель профильного комитета также сообщил, что в районных и городских бюджетах на оплату путевок предусмотрено свыше 4,6 млн рублей, что позволит оздоровить 2 тыс. 650 детей в дневных лагерях. Андрей Ермаков уточнил, что на данные цели средства не предусмотрены в Новосокольническом, Печорском, Дедовичском, Палкинском, Пустошкинском районах и в городе Пскове. По его словам, данным муниципалитетам рекомендуется выделить средства на оплату питания детей в летних лагерях с дневным пребыванием из собственных бюджетов.

Андрей Ермаков также напомнил, что в России в целях стимулирования детского отдыха продолжается реализация программы туристического кэшбэка, в рамках которой родителям детей вернется до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.

«Отдельное внимание должно быть уделено работе с трудными подростками и трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период школьных каникул», – отметила Вера Емельянова. Она обратила внимание на важность вовлечения в мероприятия по отдыху детей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях или воспитываются в приемных семьях.