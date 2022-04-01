Внешний вид объектов уличной торговли будет выполнен в едином стиле

По его словам, в прошлом году по программе приграничного сотрудничества совместно со студентами ПсковГУ было разработано шесть брендбуков оформления торговых точек, одежды, сувениров. Два наиболее удачных из них были рекомендованы для использования предпринимателям, которые планируют участвовать в сезонной торговле.

Павел Волков обратил внимание на то, что знаки из брендбука надо правильно нанести на шатер, на ценники. «Что касается цветового решения — в исторической части города не должно быть ничего яркого. Акцент должен быть на памятнике архитектуры, а не на торговой точке», - отметил он.

Однако, по словам Павла Волкова, не все торговые места возможно оформить в едином стиле. У точек для торговли мороженым оборудование достаточно конкретное — это холодильники. «Здесь выбор небольшой. Какое оборудование предоставляют поставщики этих товаров — с таким и приходится работать. Но в этом году не будет ярко-синих холодильников «Пепси-кола» на фоне крепостных стен. Этого предложили им избежать. Всегда можно холодильник обклеить чем-то, зонт или какую-то маркизу - перешить в фирменном стиле. Вот этим как раз наши предприниматели и будут заниматься».

Внешний вид торговых точек согласовывает управление градостроительной деятельности. Торговля не должна выходить за границы торговых мест. «Есть определенная торговая площадь. Мы говорим, что надо в эту площадь разместиться. Овощи-фрукты злоупотребляют в этой части. Ставят палатку, которая занимает три-четыре квадратных метра, но при этом ящики у них вылезают вперед еще на столько же. Потом они ставят дополнительные зонты и вместо компактной точки получается мини-рынок», - рассказал Павел Волков.